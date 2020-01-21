الصحة:ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية بالشفاء الطبي خلال 2019

غزة- الرأي

شهد العام 2019 العديد من المشاريع الانشائية كان منها ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية بمجمع الشفاء الطبي وذلك لسعي وزارة الصحة الفلسطينية وضمن سياساتها في التجويد المستمر لخدماتها الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والإنشائية لمرافقها الصحية..

بدوره، ذكر مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، المهندس بسام الحمادين، أن المشروع جاء نتيجة الحاجة الماسة للترميم، وليسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

ولفت المهندس الحمادين أن تكلفة مشروع الترميم جاوزت الـ 70 ألف دولار وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.