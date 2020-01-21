لجنة متابعة تحسين خدمات الجمهور تتفقد سير العمل في تعليم خان يونس

غزة- الرأي

تفقدت لجنة متابعة تحسين خدمات الجمهور بوزارة التربية والتعليم العالي اليوم سير العمل بمديرية التربية والتعليم في خان يونس، وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الإنجازات التي حققتها المديرية لتحسين وتجويد خدمات المقدمة للجمهور.

جاء ذلك خلال الجولة التي تنفذها اللجنة برئاسة د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للتدريب، وعضوية أ. فطين البنا مدير دائرة الإعلام التربوي، وأ. نائل الأي مدير الشؤون الإدارية، وأ. حسين العيلة مدير دائرة التعليم العام، وكان في استقبالهم: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام المعنية في المديرية.

بدوره، رحب أ. الفرا باللجنة، مثمناً جهودها في متابعة العمل في المديريات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها المديرية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفق المعايير العامة التي حددتها وزارة التربية والتعليم انسجاماً مع معايير التميز للدوائر الحكومية.

وأكدعلى تضافر الجهود وتوفير كل الإمكانات اللازمة بهدف تحسين وتجويد الخدمة الحكومية، منوهاً إلى أن المديرية عقدت لقاء مجتمعي للتحاور مع المجتمع وعرض الإنجازات، ويعتبر اللقاء الأول على مستوى المديريات، ونفذت المديرية مجموعة من اللقاءات والزيارات للمؤسسات المجتمعية والشخصيات المؤثرة في المجتمع، وبالإضافة إلى وضع خطة شاملة لتحسين المستوى التحصيلي في الثانوية العامة، ومتابعة ضعيفي التحصيل في المراحل الأساسية ضمن مبادرات ذاتية أطلقتها المديرية، ونفذت لقاء حواري مع المختصين لمناقشة التكاملية بين مرحلة التمهيدي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة العمل.

من ناحيتها أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مديرية التربية والتعليم بخان يونس في سبيل الوصول لواقع أفضل لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

هذا وتفقدت اللجنة أقسام المديرية.