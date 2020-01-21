الأغا: سنعمل في المرحلة القادمة ضمن خطة واضحة للنهوض بكافة المجالات

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن العمل في الوزارة خلال المرحلة القادمة سيسير ضمن خطة واضحة للنهوض في كافة مجالات العمل الوقفية والوعظية والقرآنية والخدماتية والشرعية التعليمية وغيرها.



وأوضح الأغا خلال لقاءه السنوي بموظفي الوزارة أن خطة النهوض سترتكز على مجموعة من المحددات المتمثلة في استعادة الثقة وتعزيز الموارد المالية ومأسسة العمل ضمن لوائح وقوانين واضحة.



وتابع: "بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات المبدعة وتطوير مؤسسة المسجد وإعادة الاعتبار للعلماء والدعاة وتعزيز السياسات".



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن يبذل جميع الموظفين أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن يكون موظف الأوقاف نموذجًا يحتدى به وسفيرًا للدعوة والرسالة.



وأضاف: "لابد أن تكون الجودة والارتقاء في الأداء والعمل الجماعي هي عنواننا في المرحلة القادمة، حتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج مؤكداً سعي الوزارة الدائم



في تحقيق العدالة والشفافية في العمل وتطوير الأداء الوظيفي في كافة المجالات لتكون وزارة الأوقاف وزارة رائدة ناهضة مواكبة للتطور".