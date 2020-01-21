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مستشفى الاندونيسي يجري أكثر من ألفي عملية خلال 2019

21 كانون ثاني / يناير 2020 03:14

غزة- الرأي:

أفاد التقرير السنوي الصادر عن المستشفى الإندونيسي أن الطواقم الطبية أجرت (2576) عملية جراحية خلال (2019) منها (59) عملية ذات مهارة و(756) عملية كبرى و(1392) عملية متوسطة وأيضا(369) عملية صغرى.

وذكر التقرير أن الوفد الأمريكي والوفد الأردني كانا قد أجريا 20 عملية جراحية ذات مهارة عالية بالشراكة مع الطواقم العاملة بالمستشفى.

وأوضح حكيم قسم العمليات أ. ناصر البرعي أن قسم العمليات أجرى (1339) عملية طارئة لمرضى تم ادخالهم عبر قسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى منها (127) عملية جراحية لمصابي مسيرات العودة و(1237) عملية مجدولة لمرضى تم إدخالهم عبر أقسام العيادات الخارجية.

رئيس أقسام الجراحة د. ناصر رضوان بيّن أن أقسام الجراحة العامة كانت قد أجرت (1172) عملية جراحية وجراحة العظام (1018) عملية جراحية وقسم جراحة الأوعية الدموية أجرى(261) عملية جراحية وقسم جراحة المسالك (125) عملية جراحية.

وأكد د. رضوان على استعداد وقدرة الطواقم الجراحية على إجراء عدد أكبر من العمليات الجراحية في حال توفر مزيد من أسرة المبيت بعد افتتاح الأقسام الجديدة وزيادة عدد الأسرة داخل المستشفى.

بدوره، أشاد مدير المستشفى الاندونيسي د. شوقي سالم بأداء الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، مثمنا جهود طواقم الجراحة والعظام وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المسالك وأطباء التخدير والتمريض والفنيين العاملين بقسم العمليات لما يبذلوه من جهد كبير لتقديم الخدمات الطارئة والعاجلة والدائمة لكافة المرضى والمراجعين.

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