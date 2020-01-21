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المالية لـ"الرأي": إدخال كميات من الغاز المصري ووعودات بمضاعفة الكمية

21 كانون ثاني / يناير 2020 04:44

غزة- الرأي:

قالت وزارة المالية بغزة "إن مصر زودت قطاع غزة بكميات من غاز الطهي، بعد تأخر ووصلها لأسباب فنية ونظراً لسوء الأحوال الجوية".

وأوضحت المالية لـ "الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن 10 شاحنات محملة بغاز الطهي دخلت اليوم قطاع غزة، وحمولة كل شاحنة عشرين طناً، مؤكدة أن هذه الكميات ستخصص للمستشفيات والمخابز إضافة لمزارع تربية الدواجن.

وأضافت المالية "إن هناك وعدوات من الجانب المصري لزيادة كميات الغاز يوم الخميس المقبل، بحيث يصبح عدد الشاحنات المتوقع دخولها 24 شاحنة بدلاً من 10 شاحنات تم إدخالها اليوم الثلاثاء".

وذكرت أن هذه الكميات لن تحل المشكلة بشكل كامل، لأنها لا تفي وحاجة السكان نظراً للطلب المتزايد على الغاز في فصل الشتاء،

وشددت الوزارة على أن سعر استطوانة الغاز 12 كم تتراوح ما بين (54 – 55) شيكل كحد أقصى.

وبينت أن الغاز الإسرائيلي متوقف منذ يومين لأسباب فنية كما يدعي الاحتلال.

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