الحية: حماس لاتقبل بديلاً عن مصر وأزمة الغاز تجارية

غزة- الرأي:

شدّد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، على أن حركته لا تقبل بديلاً عن مصر، لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية.

وأكد الحية خلال لقاء مع الإعلاميين في قطاع غزة أن مصر اتخذت موقفًاً من زيارتنا لإيران، لكن المصريين عقلانيون وتجاوزنا الأمر معهم، مؤكداً أنه لا علاقة لأزمة الغاز القادم من مصر لقطاع غزة، بزيارة هنية، بل هي لأسباب وحسابات تجارية بحتة.

وأضاف أن حماس تختلف وتتفق مع مصر، والسياسة تتطلب ذلك، في حين أن حماس تعمل على ترميم العلاقات مع كل الدول والكيانات.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيزور أي دولة تقبل أن تستقبله، مشيراً إلى أننا "نجحنا في ترميم العلاقة مع بعض الدول، ونسعى لزيارة دول، ولا نطرح أنفسنا بديلاً لأحد".