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مستشفى الأقصى: التعامل مع (180 ألف) مريض بقسم الطوارئ خلال2019

21 كانون ثاني / يناير 2020 05:34

الوسطى- الرأي:

أظهر التقرير السنوي لمستشفى شهداء الأقصى لعام(2019) أن الطواقم الطبية تعاملت مع (181045) مريض على مدار الساعة وسجلت حالات الدخول منهم أكثر (24ألف) منوم.

وأفاد التقرير أن العيادات الخارجية استقبلت أكثر من (44 ألف) مراجع، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية لنفس العام(5284) عملية جراحية.

وعلى صعيد الخدمات التشخيصية، بين التقرير أن الطواقم الفنية قدمت خدماتها في قسم العلاج الطبيعي ب(6772) جلسة للمرضى، ووصل عدد الفحوصات المخبرية أكثر من (446 ألف) فحص، والأشعة(78) ألف فحص.

كما وسجلت الولادات (9700) ولادة بين الطبيعية والقيصرية.

يذكر أن عام (2019) شهد افتتاح مبنى الولادة والأطفال بمستشفى شهداء الأقصى ليقدم خدمة متكاملة في النساء والتوليد لسكان المحافظة الوسطى وبتكلفة (7 ملايين دولار) وبسعة سريرية (74) سرير مبيت للمرضى، والذي يضم البدروم بمساحة (1200) متر مربع، وطابقين على مساحة (3600) متر مربع، وذلك بتمويل مشترك من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، واللجنة العليا في الأردن.

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