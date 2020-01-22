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الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار خفيفة متفرقة

22 كانون ثاني / يناير 2020 08:37

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة المناطق الوسطى والجنوبية، وتضعف فرصة الهطول ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً وشديد البرودة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غدا الخميس غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط أمطار متفرقة مساءً تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائماً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر.

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