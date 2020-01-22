الاحتلال يعدم 3 شبان من غزة بزعم محاولتهم التسلل

غزة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، بزعم محاولتهم التسلل للداخل المحتل من وسط قطاع غزة.

وقال بيان للجيش، إن قواته العاملة على حدود قطاع غزة، رصدت ثلاثة شبان اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة مشجرة بالقرب من الحدود.

وذكر البيان أن قواته هرعت إلى المكان، وقامت بتطويق المنطقة وباشرت بأعمال تمشيط بحثًا عنهم، زاعما أنهم ألقوا عبوة ناسفة باتجاه القوات لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جانبه، نقل المراسل العسكري للقناة "13 العبرية" أوهيلر، عن مصارد في الجيش، أن ثلاثة شبان فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، ودخلوا مئات الأمتار داخل حدود "إسرائيل"، حيث اشتبكت معهم قوة من كتيبة حورب ٥٢ من لواء كفير، وتم قتلهم جميعا، فيما يقوم الجيش بتمشيط المنطقة.