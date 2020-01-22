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دون استثناء

نتنياهو: سنفرض القانون الإسرائيلي على جميع مستوطنات الضفة

22 كانون ثاني / يناير 2020 08:54

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة تعتزم فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، "دون استثناء"، مشددا على أنه "سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت دون تأخير".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه، الليكود، مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل

وقال نتنياهو "بدون تأخير ودون أي حق نقض (يصدر عن النواب العرب) لن نكتفي بعدم اقتلاع أي مستوطنة، ولن نكتفي بعدم إخلاء أي مستوطن، بل سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، دون استثناء على "‘غوش عتصيون‘ و‘معاليه أدوميم‘ و‘أريئيل‘ وجميع المستوطنات الأخرى".

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