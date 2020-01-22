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تفاصيل جديدة .. 8 طائرات إسرائيلية تعطّلت بفعل مياه الأمطار

22 كانون ثاني / يناير 2020 09:22

القدس المحتلة - الرأي

كشف ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول غرق مربض الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل أسابيع جنوب فلسطين المحتلة.

 ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الضابط قوله، إن ثلاثة طائرات من أصل ثمانية تضررت بفعل الأمطار في قاعدة "حتسور" قبل أسبوعين.

 وأشار المراسل العسكري للصحيفة "يوأف زيتون"، إلى أن الطائرات الثلاثة ستتوقف عن العمل قرابة الثلاثة أشهر، حتي يتم صيانتها ومعالجة الأعطال التي أصابتها، فيما ستعود الخمسة الأخرى للعمل خلال الأيام المقبلة.

 يذكر إلى أن قاعدة "حتسور" الجوية جنوب فلسطين المحتلة تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، مما أدى إلى غرقها وتعطل عدد منها.

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