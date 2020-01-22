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بينيت: سنوقف البناء الفلسطيني في مناطق "C"

22 كانون ثاني / يناير 2020 11:03

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

القدس المحتلة - الرأي

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه سيعمل على وقف البناء الفلسطيني غير المرخص في مناطق المعروفة إعلامياً بمناطق "C" بالضفة الغربية المحتلة.

 وأضاف بينيت في تصريحات له أثناء زيارته لمستوطنة "بيت إييل" قرب رام الله صباح اليوم الأربعاء: "أن السلطة الفلسطينية لا تميز بين المناطق المصنفة A B C وفقا لاتفاق أوسلو، بل تعتبر مناطق الضفة كافة جزءا من فلسطين".

ووفقاً لصحيفة "هآرتس العبرية"، يرى "بينيت" أن "إسرائيل" تخوض معركة على أرض "إسرائيل" وأن هذه المعركة لا تجرى في الأمم المتحدة على حد أقواله.

وذكر أن المهمة في الوقت القريب هي الانتقال من التصدي لحسم المعركة عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المصنفة C. 

 وأضاف: "سنكثف السكن اليهودي في جميع أراضي إسرائيل، وخرق الجمود الذي يستمر منذ 52 عامًا".

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