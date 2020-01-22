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540 أسيرًا بسجون الاحتلال يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد

22 كانون ثاني / يناير 2020 12:31

غزة - الرأي

 قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن (540) أسيراً فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.

وأضاف فروانة في بيان صحفي، أنه وحسب تقرير ادارة السجون الإسرائيلية والذي يرصد كافة المعطيات الإحصائية ذات العلاقة حتى 31 كانون أول/ديسمبر2019، فإن ما مجموعه (2922) أسيرا، من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يقارب عددهم خمسة آلاف، قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (61) طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عاماً.

وتابع: "بالإضافة إلى الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ عددهم (540) أسيرا، فإنه يوجد (497) أسيرا كان قد صدر بحقهم أحكاماً بالسجن الفعلي لأكثر من عشرين سنة وأقل من مؤبد، و(338) أسيرا يقضون احكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة".

وذكر فروانة، أنه يوجد من بين الأسرى المحكومين (201) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة، و(362) أسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات.

وأوضح أنه وحسب ما ورد في تقرير إدارة السجون الإسرائيلية، فإن (984) أسيرا من بين إجمالي الأسرى المحكومين يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات.

وأكد فروانة على أن القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات الاحتلال وأحكامها تعسفية وقاسية، كما ولا يجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه المقاومة وسيلة مشروعة، أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

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