وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسر فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشارك في لقاء حول واقع البطالة في المجتمع الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد مؤتمراً لتعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف مزروعات مصابة جراء رش الاحتلال مبيدات ضارة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" توزع 1000 وسيلة تعليمية لتعزيز مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يعرض مشاريع القوانين على الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية 540 أسيرًا بسجون الاحتلال يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد وكالة الرأي الفلسطينية بينيت: سنوقف البناء الفلسطيني في مناطق "C" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: ٨٢.٤% نسبة الأمطار وبيت حانون الأعلى هطولًا وكالة الرأي الفلسطينية "الحردان" ووفد طبي قطري يصلان غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" توزع 1000 وسيلة تعليمية لتعزيز مبحث العلوم

22 كانون ثاني / يناير 2020 12:39

غزة - الرأي

أنتج مركز المصادر التابع للإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي 1000 وسيلة تعليمية تعليمي لتعزيز مبحث العلوم للصفين الخامس والسادس، حيث تشتمل على رسومات وصور إيضاحية للمنهاج.

وقال مدير عام التقنيات التربوية أحمد أبو ندا: "تم انتاج هذه الوسائل كمرحلة أولى حيث سيتم انتاج المزيد من الوسائل لمراحل تعليمية أخرى"، لافتاً إلى أنه تم توزيع الوسائل على المديريات و المدارس، وأوضح أن هذه الوسائل التي صُممت بالتعاون مع طواقم الإشراف والمناهج تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية وزيادة التحصيل الدراسي للطلبة .

يشار إلى أن مركز المصادر أنتج العام الماضي 1267 حقيبة الكترونية لتسهيل تعليم مبحث التكنولوجيا وآلاف الخرائط والوسائل التعليمية التي تخدم عدة مباحث علمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟