"التعليم" توزع 1000 وسيلة تعليمية لتعزيز مبحث العلوم

غزة - الرأي

أنتج مركز المصادر التابع للإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي 1000 وسيلة تعليمية تعليمي لتعزيز مبحث العلوم للصفين الخامس والسادس، حيث تشتمل على رسومات وصور إيضاحية للمنهاج.

وقال مدير عام التقنيات التربوية أحمد أبو ندا: "تم انتاج هذه الوسائل كمرحلة أولى حيث سيتم انتاج المزيد من الوسائل لمراحل تعليمية أخرى"، لافتاً إلى أنه تم توزيع الوسائل على المديريات و المدارس، وأوضح أن هذه الوسائل التي صُممت بالتعاون مع طواقم الإشراف والمناهج تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية وزيادة التحصيل الدراسي للطلبة .

يشار إلى أن مركز المصادر أنتج العام الماضي 1267 حقيبة الكترونية لتسهيل تعليم مبحث التكنولوجيا وآلاف الخرائط والوسائل التعليمية التي تخدم عدة مباحث علمية.