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وزارة العمل تشارك في لقاء حول واقع البطالة في المجتمع الفلسطيني

22 كانون ثاني / يناير 2020 12:46

غزة - الرأي

شاركت وزارة العمل ممثلةً بمدير مديرية عمل محافظة شمال غزة أ. يعقوب سعدي الغفري في ورشة العمل التي نظمها مجلس النقابات العمالية – ساحة غزة في محافظة شمال غزة وبمشاركة عدد من المؤسسات الاهلية والحكومية حول واقع البطالة في المجتمع الفلسطيني، وتحدياتها وحلولها.

وتحدّث الغفري خلال مداخلته عن دور الوزارة في تنفيذ برامج التشغيل المؤقت المعمول بها في الوزارة، والأعداد المستفيدة منها خلال الاعوام السابقة، كما افصح عن أعداد المسجلين على برنامج سوق العمل الفلسطيني في محافظة الشمال من عمال وخريجين، موضحاً أنّ تحديث البيانات من خلال المكاتب وعلى الرابط الالكتروني لموقع الوزارة.

وأشار الغفري إلى الية اختيار وترشيح اسماء المستفيدين، وبيّن ماهية و دور الوزارة في الوساطة بين الخريجين والمهنيين ومؤسسات القطاع الاهلي والخاص .

وفي الختام، ناقش الغفري مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قِبل الخريجين حول رؤية الوزارة المستقبلية عن برامج تشغيلية وتدريبية جديدة.

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