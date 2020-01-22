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بالتعاون مع أحباء غزة ماليزيا

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسر فقيرة

22 كانون ثاني / يناير 2020 12:48

غزة - الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مساعدات على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة والمسجلة ضمن حالات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه في إطار التخفيف من المعاناة التي يعاني منها الفقراء، إثر الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإغلاقات المستمرة للمعابر ,

ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات والجمعيات الخيرية الدولية بمد يد العون لمساندة الأسر الفقيرة في قطاع غزة، حيث أن الوزارة ماضية في خدمة الأسر الفقيرة في المجالات المختلفة، وستبذل كل الجهود من أجل توفير ما تستطيع من مساعدات وخدمات من أجل تحسين الوضع المعيشي لسكان القطاع في ظل الحصار الخانق.

بدورها شكرت االأسر الفقيرة المؤسسات الخيرية الداعمة والمساهمة في هذه المشاريع الخيرية لا سيما مؤسسة أحباء غزة ماليزيا والحكومة والشعب الماليزي أيضا لدورهم الواضح والفعال في التخفيف من وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني، كما طالبوا كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية الدولية بمد يد العون لمساندة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

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