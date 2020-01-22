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للتهرب من مسؤولياته

بعد قتله 3 شبان .. حماس: الاحتلال يتستر خلف روايات كاذبة

22 كانون ثاني / يناير 2020 12:59

برهوم
برهوم

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قتل الاحتلال الفلسطينيين الثلاثة شرق قطاع غزة الليلة الماضية جريمة بشعة، وشكل من أشكال الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار عقود من الزمن.

وذكر برهوم في تصريح صحفي، أنه في الوقت الذي يستقبل فيه قادة الاحتلال العديد من رؤساء وزعماء العالم للمشاركة في إحياء ذكرى ما يسمى بالمحرقة "الهولوكوست"، تقتل الدبابات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بدم بارد شرق القطاع.

وبيّن أن الاحتلال يتستر خلف روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية، مشددا على أن هذه الجرائم تستوجب من المنظومة الدولية والحقوقية والإنسانية كافة كسر حالة الصمت ووضع حد لتغول الاحتلال على الدم الفلسطيني، والعمل على إنهاء حصار غزة.

وأوضح برهوم أن هذه الجريمة تمثل رسالة لكل الذين قدموا اليوم إلى الكيان الصهيوني، بأن قيادات هذا الكيان لا يجيدون إلا لغة القتل، وأياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء.

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