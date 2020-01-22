وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من لجنة متابعة معايير الجودة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشارك في اجتماع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية هنية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا ينتظر من زعماء العالم دعم معركته من أجل الحرية وكالة الرأي الفلسطينية بعد قتله 3 شبان .. حماس: الاحتلال يتستر خلف روايات كاذبة وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بالنقل والمواصلات تزور معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسر فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشارك في لقاء حول واقع البطالة في المجتمع الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد مؤتمراً لتعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف مزروعات مصابة جراء رش الاحتلال مبيدات ضارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هنية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور

22 كانون ثاني / يناير 2020 01:58

كوالالمبور - الرأي

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة اليوم الأربعاء دولة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ أشاد هنية بالمواقف المتقدمة لماليزيا، سواء في مجلس الأمن أو مختلف المحافل السياسية في دعم الحق الفلسطيني، وقال إنها تعكس حالة قيمية عالية، وفهمًا لطبيعة القضية الفلسطينية.

واستعرض هنية المخاطر والتحديات التي تواجه القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الاستيطان، والأوضاع الصعبة للاجئين، ومحاولات الالتفاف على حقهم المشروع بالعودة، وقضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، حيث ثمن رئيس المكتب السياسي الجهود التي تقوم بها ماليزيا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مستحضرًا الوفود المتعددة التي وصلت إلى قطاع غزة، وشكلت أحد روافد وجهود كسر الحصار.

وضم الوفد كلًا من د. ماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وعضوي المكتب السياسي م. نزار عوض الله، وعزت الرشق.

2c2be139f718841c15eaad3d36181f75 7ba081dfc884a773aa21360d0b48396b 93132e886f146b13decc2015cb6b3807 27106c0b11d618178ad1d115e8deb4e7 cd1d9de61f31eb5ea7c230ab9537e026 ed7b64f2b04124e7780e6bb38e3a6f5a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟