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"الشباب والرياضة" تشارك في اجتماع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات

22 كانون ثاني / يناير 2020 02:27

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غزة- الرأي

عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اجتماعها الدوري، لمناقشة أنشطتها وفعالياتها الخاصة بالربع الأول من العام الجديد، وذلك بحضور أ . علاء الباز ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة .
واتفقت اللجنة على عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للعديد من المراكز الشبابية والأندية الرياضية، حيث سيتم نشر يافطات توعوية واظهارها في المباريات الرياضية التي تقام على الملاعب والصالات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة .
وتأتي تلك الأنشطة ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة، من أجل التعريف بمخاطر آفة المخدرات والتي يسعى الاحتلال لنشرها بين الشباب الفلسطيني، في محاولة منه للتأثير على المجتمع الفلسطيني في غزة .

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