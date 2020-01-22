تربية الوسطى تستقبل وفداً من لجنة متابعة معايير الجودة

غزة- الرأي

بحث مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج مع وفد من لجنة متابعة معايير جودة الخدمات الحكومية بوزارة التربية والتعليم سبل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ودليل الإجراءات الحكومية ومتابعة تفاصيل وبنود الدليل للوصول لأفضل خدمة ضمن معايير جودة الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال المديرية وفداً من اللجنة ضم كلاً من د.على أبو سعده مدير المعهد الوطني للتدريب ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة نائل الأي مدير الدائرة الادارية للتعليم العالي الشؤون الادارية، وحسين العيلة مدير دائرة التعليم العام، وفطين البنا مدير دائرة الاعلام التربوي، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد مشيداً بجهودهم في تسهيل الإجراءات وآليات التعامل مع دليل الخدمة، ودعمهم للمديريات لخدمة مصلحة العمل، منوهاً الى أن المديرية تعمل بكافة طواقمها من أجل الوصول الى أفضل خدمة وجودة مقدمة للجمهور، وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى تسعى للفوز بأفضل مركز تقديم خدمة حكومي من خلال العمل الجاد وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق هذه الغاية.

من جانبه، قدم مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها المديرية لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور عبر ورش العمل والدورات والترتيبات والتجهيزات الإدارية والفنية لتسهيل وتسريع أداء الخدمات المقدمة، مضيفاً بأن الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور تتسم بالجودة والسرعة من خلال التطوير المستمر الذي تقوم به المديرية من رفع للكفاءات وتحسين للجودة وسرعة اتمام المراجعات والخدمات.

من ناحيته، ثمن د. أبو سعدة جهود المديرية في خدمة الجمهور وتسهيل كافة الإجراءات للمراجعين بما يخدم مصلحة الطلاب والمواطنين، ونوه الى ضرورة متابعة دليل الاجراء الحكومي ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأهميته.

وأوضح أن الزيارة تأتي لدعم المديريات في الوصول للجودة وأفضل خدمة للجمهور من خلال مناقشة دليل الإجراءات الحكومية ومتابعة وتفصيل بنوده للوصول إلى الهدف المنشود، بالإضافة لتنفيذ الإجراءات الضرورية التي تساعد في تطوير وتحسين الجودة وتوفر الخدمة بسهولة تامة للمتلقي.

وشملت الزيارة جولة على أقسام ومرافق المديرية المختلفة للإطلاع على آلية عمل الأقسام خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور كقسم التخطيط التربوي وقسم الامتحانات والشؤون الإدارية والتعليم العام وجهوزية المكان لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمة لهم.