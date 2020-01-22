مدير تعليم شرق خان يونس يناقش خطة العمل للفصل الدراسي الثاني

غزة- الرأي

عقد قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس اجتماعًا للمشرفين التربويين، بحضور مدير التعليم أ. سليمان شعت، ومدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس القسم أ. ماجد الأغا، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمديرية.

بدوره، أكد مدير التعليم أ. سليمان شعث على ضرورة إجراء الامتحان التجريبي للثانوية العامة بكافة فروعها نظرًا لأهميتها للطلبة، مشددًا على ضرورة أن تكون الامتحانات على نمط امتحانات نهاية العام، وأن توزع الدرجات على الأسئلة وفروعها بدقة متناهية، وإدخال العلامات على النظام الموحد لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للوقوف عند مستوياتهم والعمل على تحسينها في الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود بالمشرفين التربويين في متابعة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، من حلال الزيارات الإشرافية وتنظيم الدورات واللقاءات والورش التربوية، التي تهدف إلى تطوير العملية التعلمية.

من جانبه ،أوضح الأغا أن الهدف من عقد هذا اللقاء مناقشة عدد من الأمور الفنية والتربوية المتعلقة بعمل المشرفين التربويين في المدارس، وبالعملية التربوية التعليمية بشكل عام، كما تمت مناقشة خطة العمل خلال الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية ومتابعتها من قبل المشرفين التربويين؛ خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة وآليات متابعة البرامج الخاصة بالطلبة المتفوقين، و الاختبارات الموحدة اختبارات نصف ونهاية الفصل الثاني.