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وزارة العمل تنظم ورشة عمل بعنوان “نحو تطبيق معايير إدارة الجودة”

22 كانون ثاني / يناير 2020 02:38

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غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتطوير والتدريب و بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب المهني ولجنة الجودة ورشة عمل حول “دور أنظمة إدارة الجودة في التطوير المؤسسي بوزارة العمل”، وذلك بحضور وكيل الوزارة أ. موسى السماك، و لفيف من أعمدة الوزارة ومدراء الوحدات ومدراء المديريات.

بدوره، أكد السّماك على أهمية تبنّي الجودة في أنظمة وسياسات الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات على أكمل وجه.
من ناحيتها ، تحدثت رئيس لجنة الجودة أ. اعتماد الطرشاوي عن أهمية الجودة ودورها وضرورة تبنيها في خطط واستراتيجيات الوزارة.
وقدّم الورشة مهندسون خبراء في الجودة، حيث تم التركيز على مجموعة من المحاور الأساسية أهمها تعريف الجودة ومبادئها وأهميتها ، بالإضافة إلى معايير الجودة ومعرفة متطلبات أنظمة إدارة الجودة.
و تخلّل اللقاء مناقشة مداخلات الحضور للخروج بتوصيات ليتم تعميمها وتبنيها في أنشطة وأعمال الوزارة، حيث أنّ المؤسسة التي تسعى لتحقيق مفهوم الجودة الشّاملة يجب أن تبدأ باتخاذ قرار تطبيق هذا المفهوم بعد دراسته جيّدًا وشرحه لجميع مستويات الإدارة والعاملين فيها، ثمّ وضع خطّة عمل تتضمّن الإجراءات والأساليب التي ينبغي السّير فيها، ثمّ عمليّة التّقويم والإشراف والمتابعة التي تضمن الوصول إلى مخرجات تحقّق مفهوم الجودة الشّاملة.

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