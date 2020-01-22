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الأحد المقبل... صرف المنحة القطرية لـ 70 ألف أسرة متعففة

22 كانون ثاني / يناير 2020 03:47

غزة – الرأي:

أعلن السفير محمد العمادي ، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 26/01/2020م.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (70 ألف) أسرة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة.

وبيّن السفير العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

يذكر أن خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي، وصل قطاع غزة الليلة الماضية عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وسبقه بوقت قصير وصول وفد طبي قطري.

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