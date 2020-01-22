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السرايا: عملية بيت ليد أسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع

22 كانون ثاني / يناير 2020 06:14

غزة- الرأي:

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، أن عملية "بيت ليد" أسست لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وقال أبو حمزة : "خمسة وعشرون عاماً على عملية بيت ليد البطولية التي باتت انموذجاً يحتذى به في العمل المقاوم وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب". وفق تعبيره.

وأضاف"تمر ذكرى بيت ليد حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس مستهدفين ضابطاً إسرائيليا كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى".

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الناطق العسكري باسم سرايا القدس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الأربعاء 22 يناير 2020.

وأردف قائلا : "لقد كان الشهيد القائد بهاء أبو العطا على رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية لمجريات عملية القنص منذ الرصد وحتى التنفيذ في حرص كبير من القيادة على وجوب أن يذوق الاحتلال من ذات الكأس التي أذاقها لشعبنا".

وزاد أبو حمزة قائلا : "نُجدد العهد لأبناء شعبنا أن نبقى المدافعين عنهم والدرع الحامي لهم.. فأيادي مجاهدينا ما زالت وستبقى على الزناد وسنظل حاضرين في كل ميدان نذود عن شعبنا وأقصانا وأسرانا".

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