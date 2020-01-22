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شهداء الأقصى تتعامل مع أكثر من (180 ألف) مريض بقسم الطوارىء خلال 2019

22 كانون ثاني / يناير 2020 07:01

قسم طوارئ شهداء الاقصى
قسم طوارئ شهداء الاقصى

غزة- الرأي:

أظهر التقرير السنوى لمستشفى شهداء الأقصى لعام(2019) أن الطواقم الطبية تعاملت مع( 181045) مريض على مدار الساعة،وسجلت حالات الدخول منهم أكثر (24ألف) منوم.

وأفاد التقرير أن العيادات الخارجية استقبلت أكثر من (44 ألف) مراجع،فيما بلغ عدد العمليات الجراحية لنفس العام(5284) عملية جراحية.

وعلى صعيد الخدمات التشخيصية ،بين التقرير أن الطواقم الفنية قدمت خدماتها فى قسم العلاج الطبيعى ب(6772) جلسة للمرضى، ووصل عدد الفحوصات المخبرية أكثر من (446 ألف)فحص،والأشعة( 78) ألف فحص.

كما وسجلت الولادات (9700 )ولادة بين الطبيعية و القيصرية.

يذكر أن عام (2019) شهد افتتاح مبنى الولادة والأطفال بمستشفى شهداء الأقصى ليقدم خدمة متكاملة فى النساء والتوليد لسكان المحافظة الوسطى و بتكلفة (7 ملايين دولار) وبسعة سريرية (74) سرير مبيت للمرضى ،والذى يضم البدروم بمساحة (1200) متر مربع، وطابقين على مساحة (3600) متر مربع، وذلك بتمويل مشترك من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، واللجنة العليا في الأردن.

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