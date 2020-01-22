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الأوروبي يطور منظومة اتصال داخل الاقسام والعيادات الخارجية

22 كانون ثاني / يناير 2020 07:03

مستشفى الاوروبي يطور منظومة اتصال
مستشفى الاوروبي يطور منظومة اتصال

غزة- الرأي:

أنهت وزارة الصحة تطوير منظومة الاتصالات في المستشفى الأوروبي، وذلك استكمالا لربط المستشفيات وبعض مرافقها بالاتصال الداخلي، عبر تشغيل المقسم الجديد الذي يسهل عملية التواصل بين جميع مرافق الوزارة.

وأكد رئيس قسم الاتصالات والأجهزة المكتبية بوحدة تكنولوجيا المعلومات م. رامي صالح أن المقسم الجديد يعمل من خلال تقنية الربط عبر الشبكة، وبالتالي تتمكن الطواقم الطبية والادارية بالاتصال المباشر على كافة المرافق المحدثة وهو استكمالا للمرحلة الأولي من ربط المستشفيات والإدارة العامة للهندسة والصيانة والمبنى الإداري للوزارة بعيادة الرمال.

وقال:" إن هذا الاجراء سيقلل عدد الخطوط الخارجية من شركة الاتصالات، ويقلل كلفة الفاتورة الشهرية للوزارة، منوها الى أنه أصبح بالإمكان التواصل هاتفيا بين المستشفيات ومرافق الوزارة بالمجان، حيث تعتبر خطوة على طريق توصيل جميع مقاسم التليفونات الموجودة في مرافق وزارة الصحة مع بعضها البعض.

من جانبه ،أوضح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والشبكات م. عصام العقاد، بأن النظام الجديد سيوفر امكانية التواصل بشكل أسرع وأسهل، مشيرا الى تقديم قسمه كل التسهيلات اللوجيستية لاتمام هذا الانجاز بالشكل المطلوب.

واعتبر م. رامي صالح أن هذا الانجاز من أهم الخدمات المساندة للقطاع الصحي خاصة في حالة الطوارئ، مقدما شكره لفريق العمل الذي أنجز هذا العمل، أمير الغفير، عبد الله محمود، محمد عدوان، رسمي أبو ريدة ولؤي عامر.

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