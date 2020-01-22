الأندونيسي يجري قرابة 2500 عملية خلال العام 2019م

غزة- الرأي:

افاد التقرير السنوى الصادر عن المستشفى الاندونيسي ان الطواقم الطبيه العامله بالمستشفى الاندونيسي اجرت 2576 عملية جراحية خلال عام 2019م منها 59 عملية ذات مهارة و756 عملية كبرى و1392 عملية متوسطة و369عملية صغرى.

كما اجرى الوفد الامريكي والوفد الاردني 20 عملية جراحية ذات مهراة عاليه بالتعاون مع الطواقم العامله بالمستشفى.

واوضح حكيم قسم العمليات أ. ناصر البرعي ان قسم العمليات اجرى 1339عمليه طارئه لمرضى تم ادخالهم عبر قسم الطوارئ والحودادث بالمستشفى منها 127 عملية جراحية لمصابي مسيرات العودة و1237عملية مجدوله لمرضى تم ادخالهم عبر اقسام العيادات الخارجية.

فيما اكد رئيس اقسام الجراحة د. ناصر رضوان ان اقسام الجراحة العامة اجرت 1172 عملية جراحية بينما اجرت اقسام جراحة العظام 1018 عملية جراحية واجرى قسم جراحة الاوعية الدموية 261 عملية جراحية فيما اجرى قسم جراحة المسالك 125 عملية جراحية.

واكد د. رضوان على استعداد وقدرة الطواقم الجراحية على اجراء عدد اكبر من العمليات الجراحية حين توفر مزيد من اسرة المبيت بعد افتتاح الاقسام الجديد وزيادة عدد الاسرة داخل المستشفى.

بدوره اشاد مدير المستشفى الاندونيسي د. شوقي سالم باداء الطواقم الطبيه العامليه بالمستشفى ووجه شكره لكل من اطباء الجراحة والعظام وجراحة الاوعية الدموية وجراحة المسالك واطباء التخدير والممرضين والفنيين العاملين بقسم العمليات وذلك لما يبذلوة من جهد كبير لتقديم الخدمات الطارئه والعاجله والدائمه لكافة المرضى والمراجعين.