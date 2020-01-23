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أجواء باردة نهارًا ومنخفض جديد ليلًا

23 كانون ثاني / يناير 2020 08:23

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط أمطار متفرقة تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وغدا الجمعة يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البرد أحيانا، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويوعد غد السبت تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما حذرت من تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة وساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.

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