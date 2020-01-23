الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

طوباس - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حامد جواد حامد دراغمة، ومحمد حسين يوسف دراغمة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في المدينة.