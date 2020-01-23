وكالة الرأي الفلسطينية ماكرون يوبخ شرطيًا "إسرائيليًا" ويطرده من كنيسة في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأندونيسي يجري قرابة 2500 عملية خلال العام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية الأوروبي يطور منظومة اتصال داخل الاقسام والعيادات الخارجية وكالة الرأي الفلسطينية شهداء الأقصى تتعامل مع أكثر من (180 ألف) مريض بقسم الطوارىء خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية السرايا: عملية بيت ليد أسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير فراس غانم غاية في السوء وكالة الرأي الفلسطينية المشاريع الصغيرة..تحدى للبطالة وتعزيز لصمود المواطن وكالة الرأي الفلسطينية الأحد المقبل... صرف المنحة القطرية لـ 70 ألف أسرة متعففة وكالة الرأي الفلسطينية منتصف 2020.. مبنى الولادة الجديد بمجمع الشفاء نقلة نوعية لخدماتها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم ورشة عمل بعنوان “نحو تطبيق معايير إدارة الجودة”
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

23 كانون ثاني / يناير 2020 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طوباس - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حامد جواد حامد دراغمة، ومحمد حسين يوسف دراغمة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟