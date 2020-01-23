الزراعة: مليون وربع المليون $ خسائر المزارعين من مبيدات الاحتلال السامة

غزة - الرأي

قدّرت وزارة الزراعة، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، التي قام الاحتلال برشها على أراضي المزارعين، الواقعة شرق قطاع غزة بـ ( مليون و ربع المليون دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرأي" الخميس، أن مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية بلغ أكثر من (2000 دونم)، مشيرةً إلى أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وأدانت هذه الجريمة البشعة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مطالبةً المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة .

وشددت على أهمية دور هذه المؤسسات في فضح جريمة الاحتلال والتأكد من كذب مزاعمه، بأن عملياته في رش المبيدات الزراعية لم تلحق ضررا بالمواطنين والمزروعات والبيئة ولا تمس بخصوبة التربة، داعيةً تلك المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجريمه النكراء بحق القطاع الزراعي و البيئة الزراعية، والضغط لإجبار الاحتلال على تعويض المزارعين عن الخسائر الكبيره التي تكبدوها، في مصدر رزقهم الوحيد.