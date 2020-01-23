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بالتزامن مع مؤتمر "الهولوكوست"

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية تحسبًا لإطلاق صواريخ من غزة

23 كانون ثاني / يناير 2020 11:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال نشر بطاريات لمنظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، تحسباً لإطلاق صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية، على خلفية عقد مؤتمر "الهولوكوست" الدولي في "إسرائيل".

ويُعقد الخميس في متحف "ياد فشيم" لتخليد ذكرى "الهولوكوست" في القدس، المؤتمر الدولي تحت عنوان "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية"، بحضور نحو 40 ملكاً وقائد دولة من جميع أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وولي عهد المملكة المتحدة تشالرز أمير ويلز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وعلى هامش المؤتمر، سيعقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اجتماع عمل مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

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