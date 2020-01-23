"الشباب والرياضة" تعلن بدء وصول الأجهزة الرياضية لصالة فلسطين للياقة البدنية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء وصول الأجهزة الرياضية الخاصة بصالة فلسطين للياقة البدنية، تمهيداً لافتتاحها في أقرب فرصة متاحة بعد انتهاء كافة التجهيزات ووصول جميع الأجهزة والأدوات الرياضية للصالة.

وأوضح أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال زيارته التفقدية للصالة صباح اليوم الخميس، أن صالة فلسطين للياقة البدنية ستمثل جزءاً أساسياً من الخدمات التي تقدمها الوزارة للرياضيين ضمن مرافق استاد فلسطين الدولي، وأضاف محيسن:" نبارك للأسرة الرياضة قرب تحقيق إنجاز صالة جديدة للياقة للبدنية، سنوفر من خلالها مكاناً مؤهلاً لإعداد الرياضيين والمنتخبات وبخدمات مميزة".

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلت من أجل دعم تجهيز الصالة من خلال دعم البنك الإسلامي للتنمية وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أشاد بجهود الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة وجهودها الحثيثة على سير العمل بتجهيز الصالة وإخراجها بالصورة التي تليق بالرياضيين والشباب، وأكد أن الوزارة ستنظم افتتاحاً رسمياً للصالة بحضور الشخصيات الرياضية.

يذكر أن صالة فلسطين للياقة البدنية التي جرى تجهيزها بما يقارب (120) ألف دولار، هي أحد مرافق استاد فلسطين الدولي التابع للوزارة، وتقع الصالة في المدرج الجنوبي الجديد الذي تم إنجازه العام الماضي، كما تضم الصالة مرافق مساعدة ومنها غرفة للساونا وأدوات مساعدة لراحة كافة مرتادي الصالة.