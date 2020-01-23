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استطلاع رأي يظهر ارتفاع مستوى رضى الجمهور عن خدمات مكاتب البريد

23 كانون ثاني / يناير 2020 11:42

غزة - الرأي

اظهرت نتائج استطلاع رأي اجرته دائرة الجودة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع معدل الشفافية ومستوى رضى الجمهور عن الخدمات المقدمة في مكاتب البريد التابعة للوزارة .

وجاء الاستطلاع لقياس مستوى رضا متلقي الخدمة وفقا لمعايير الجودة في مراكز تقديم الخدمة في محافظات غزة .

وأظهر الاستطلاع أن محور "الشفافية في العمل" احتل المرتبة الاولى بوزن نسبي 83.33%. فيما احتل " محور "تقديم الخدمة " المرتبة الثانية بوزن نسبي 83.03%. واحتل محور " بيئة العمل "المرتبة الثالثة بوزن نسبي 82.18%.

وفيما يتعلق بمحور الشفافية اظهرت نتائج الاستبيان ان مكاتب البريد تقدم خدمات معروفة وواضحة " واحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي 90.91%. وجاءت امكانية الحصول على أي معلومة تهم متلقي الخدمة من مكتب البريد " في المرتبة الثانية بوزن نسبي 83.64%.

وأظهر الاستطلاع أن الوزارة تنشر المعلومات التي تهم متلقي الخدمة عبر وسائل الإعلام والنشر المتعددة " في المرتبة الثانيى مكرر بوزن نسبي 83.64% ، فيما اظهرت العينة ان مكتب البريد يتبع إجراءات واضحة لإنجاز المعاملات " بوزن نسبي 83.64%.

وفي محور " تقديم الخدمة" اظهرت نتائج الاستبيان أن مكتب البريد يقدم الخدمة للمواطن طوال فترة الدوام الرسمى (8:15 – 2:30 )" حيث احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي 92.73% ، ورأى المستطلعون أن إجراءات وخطوات الحصول على الخدمة سهلة وميسرة " حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي 83.64%.

وفي محور مقدم الخدمة اظهرت نتائج الاستطلاع أن موظفي مكتب البريد يمتلكون المعرفة التامة للإجابة عما يتعلق بعملهم ، وذلك بوزن نسبي 89.09%. واظهرت ان موظفي مكتب البريد يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل مناسب وفعال بوزن نسبي 87.27%.

وفي محور الشكاوي اتضح من نتائج الاستبيان أن هناك رضى عن الية استقبال الشكاوي في مكتب البريد بوزن نسبي 70.91%، فيما قال 65.45%. من المستطلعة اراؤهم انه يتم الحصول على رد من مكتب البريد على الشكاوي في الوقت المناسب "

وفي محور بيئة العمل اظهرت نتائج الاستبيان أن مكتب البريد موجود في مكان يسهل الوصول إليه " حيث احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي 89.09% فيما راى 81.82%. أن مكتب البريد أماكن مريحة ولائقة " .

وفي محور الانطباع العام لمتلقي الخدمة رأى ما نسبته 81.82% أن بيئة العمل أصبحت أفضل مما عليه في السابق في حين ان 80% يرون ان مكتب البريد يعامل متلقي الخدمة بشكل عادل ورأى ما نسبته 78.18% أن هناك مرونة في الإجراءات والتعامل مع المواطنين .

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