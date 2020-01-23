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"التنمية الاجتماعية" تختتم مخيمًا صيفيًا بعنوان "خنساوات فلسطين 2"

23 كانون ثاني / يناير 2020 11:51

غزة - الرأي

اختتم النادي النسوي بمركز تمكين المرأة والمجتمع -الشمال التابع لوزارة التنمية الاجتماعية المخيم الشتوي للنساء بعنوان(خنساوات فلسطين٢) وقد تضمن المخيم على العديد من الفقرات الدينية والتوعوية والترفيهية.

وشارك في تنفيذ المخيم العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلى مثل وزارة الداخلية والشرطة النسائية.

وتحدثت المؤسسات المشاركة عن التحديات التي تواجه الآباء في تربية الأبناء في العصر الحديث، وقدمت ارشادات في هذا المجال، كما شاركت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية قسم الوعظ والارشاد ومركز صحة المرأة جباليا بالمخيم.

بدورها، تحدثت الاخصائية مها الشامي عن علاقة الامراض النفسية والامراض الجسمية وفي موضوع أخر عن أهمية الرياضة للسيدات مع تدريبهن على عدة تمرينات رياضية وتم التطرق لمعاناه الاسري في السجون، وتخلل جميع الفقرات المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزات والاسكتشات المسرحية والاغاني التراثية والدبكة والمديح النبوي وعدد النساء المشاركات في المخيم (٦٥) سيدة مع توزيع وجبة وهدية يوميا على السيدات.

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