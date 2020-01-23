وكالة الرأي الفلسطينية "علماء المسلمين": تزايد جرائم الاحتلال بحق الأقصى وندعو الأمة لنصرته وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تختتم مخيمًا صيفيًا بعنوان "خنساوات فلسطين 2" وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية وكالة الرأي الفلسطينية استطلاع رأي يظهر ارتفاع مستوى رضى الجمهور عن خدمات مكاتب البريد وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن بدء وصول الأجهزة الرياضية لصالة فلسطين للياقة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تستعد لإطلاق مبادرة تخضير جديدة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية تحسبًا لإطلاق صواريخ من غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: مليون وربع المليون $ خسائر المزارعين من مبيدات الاحتلال السامة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة بالقدس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

52 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

23 كانون ثاني / يناير 2020 01:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن 52 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من باب المغاربة، تجولوا في باحاته وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟