52 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن 52 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من باب المغاربة، تجولوا في باحاته وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.