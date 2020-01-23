52 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية، إن 52 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من باب المغاربة، تجولوا في باحاته وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.
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23 كانون ثاني / يناير 2020 01:14
القدس المحتلة - الرأي
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية، إن 52 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من باب المغاربة، تجولوا في باحاته وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.
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