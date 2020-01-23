النيابة والداخلية تبحثان تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة

غزة - الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومراقب عام وزارة الداخلية اللواء ماهر بنات، على استمرار الجهود والبرامج من أجل تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة، من خلال الحرص على سلامة الإجراءات، وحماية الحقوق والحريات العامة، وفتح الابواب لسماع مظالم المواطنين وسرعة النظر فيها وردها؛ لتحقيق العدل وبسط القسط.

وبين النائب العام، سعي النيابة العامة إلى توطيد علاقتها مع أركان منظومة العدالة الجنائية والمؤسسات الحقوقية؛ لتحقيق الرقابة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، لتجويد العمل والأداء.

وشدد الطرفان على حماية حقوق الانسان، ومناهضة التعذيب، وفتح تحقيق جنائي بحق من يثبت ممارسته للعنف او إساءة استخدامه السلطة، وفتح قنوات تواصل دائمة تكاملية؛ لتعزيز المساءلة والرقابة للوصول إلى العدالة الناجزة.