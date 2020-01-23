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تعليم خان يونس وبلدية المدينة يناقشان عدداً من القضايا‎ التربوية

23 كانون ثاني / يناير 2020 02:36

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غزة- الرأي

ناقش كلاً من  أ. عبد الرحيم الفرا مديرية التربية والتعليم بخان يونس  وم. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، عدداً من القضايا المهمة، بحضور  أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي.

بدوره،  رحب أ. الفرا برئيس البلدية، وشكره على جهوده في خدمة المدينة والتواصل المستمر مع إدارة التعليم لمتابعة المدارس إثر المنخفض الجوي.

من ناحيته ، أوضح م. البطة أن الزيارة تهدف إلى مناقشة ما يمكن تقديمه من خدمات لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم بسهولة ويسر خاصة خلال المنخفضات الجوية.

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