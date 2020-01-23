وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يستقبل وفداً من شرطة هندسة المتفجرات‎ وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ومراقب عام الداخلية يؤاكدن حماية المواطن وسلامة الإجراءات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس وبلدية المدينة يناقشان عدداً من القضايا‎ التربوية وكالة الرأي الفلسطينية " الشباب والرياضة " تفتتح دورة تأهيل المدربين في لعبة الننشاكو وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو السلطة لمغادرة "مربع المراوغة" بملف الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والداخلية تبحثان تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة وكالة الرأي الفلسطينية 52 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "علماء المسلمين": تزايد جرائم الاحتلال بحق الأقصى وندعو الأمة لنصرته وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تختتم مخيمًا صيفيًا بعنوان "خنساوات فلسطين 2" وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يستقبل وفداً من شرطة هندسة المتفجرات‎

23 كانون ثاني / يناير 2020 02:41

1
1

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بخان يونس ، وفداً من شرطة هندسة المتفجرات في محافظة خان يونس لمناقشة تنفيذ حملة توعية وإرشاد عن مخاطر الأجسام المشبوهة، وضم الوفد الرائد محمد الأسطل مدير هندسة المتفجرات، والرائد سعيد أبو سحلوب، والنقيب محمود وادي، وملازم أول محمود إنشاصي، حيث كان في استقبالهم أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. وجدي الحميدي رئيس قسم الأرشيف والخدمات، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

بدوه، رحب أ. أبو شتات بالوفد مثمناً دورهم في نشر التوعية بين طلبة المدارس، من خلال الحملات التوعية التي تنفذها الإدارة.

من ناحيته، أكد الرائد الأسطل أن هذه الحملة تهدف الى زيادة الوعي الأمني لدى طلبة المدارس، وآلية اتباعهم للإجراءات السليمة والصحيحة في تعاملهم من الأجسام المشبوهة والألغام، وكيفية التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن وجود أجسام مشبوهة.

هذا وتم التوافق على خطة عمل للوصول لجميع الطلبة تحقيقاً للفائدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟