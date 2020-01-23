تعليم خان يونس يستقبل وفداً من شرطة هندسة المتفجرات‎

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بخان يونس ، وفداً من شرطة هندسة المتفجرات في محافظة خان يونس لمناقشة تنفيذ حملة توعية وإرشاد عن مخاطر الأجسام المشبوهة، وضم الوفد الرائد محمد الأسطل مدير هندسة المتفجرات، والرائد سعيد أبو سحلوب، والنقيب محمود وادي، وملازم أول محمود إنشاصي، حيث كان في استقبالهم أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. وجدي الحميدي رئيس قسم الأرشيف والخدمات، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

بدوه، رحب أ. أبو شتات بالوفد مثمناً دورهم في نشر التوعية بين طلبة المدارس، من خلال الحملات التوعية التي تنفذها الإدارة.

من ناحيته، أكد الرائد الأسطل أن هذه الحملة تهدف الى زيادة الوعي الأمني لدى طلبة المدارس، وآلية اتباعهم للإجراءات السليمة والصحيحة في تعاملهم من الأجسام المشبوهة والألغام، وكيفية التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن وجود أجسام مشبوهة.

هذا وتم التوافق على خطة عمل للوصول لجميع الطلبة تحقيقاً للفائدة.