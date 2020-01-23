مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين تحتفي بطلابها الأوائل

غزة- الرأي

نظمت مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين حفلالبطلابها الأوائل في الفصل الدراسي الأول، بعنوان "تعليم ممتع .. لجيل مبدع"،بمشاركة مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. اسماعيل البياري، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومدير المدرسة أ. مغنم عبد الرحمن، وشخصيات من المجتمع المحلي، إضافةً لمعلمي المدرسة وطلابها، وذلك بصالة النخيل.

بدوره، رحب أ. عبد الرحمن بالحضور جميعاً، مهنئاً الطلبة المتفوقين بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا العمل بروح الفريق وتفاني العاملين في المدرسة لإنجاز واجباتهم على الوجه الأكمل، رغم كل الصعوبات المادية التي يعانونها.

من جهته ، أشاد أ. العرابيد بالطلبة المتفوقين داعياً إياهم لمراكمة هذا الإنجاز في الفصل الدراسي الثاني وتحصيل أعلى الدرجات، كما وجه التحية لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية على اجتهادهم وتميزهم، مؤكداً أن تفوق الطلاب هو انعكاس لإخلاص معلميهم ونجاحهم ، مثنيا على مدارس الشمال الذي طالما قدمت أفضل النماذج العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

هذا وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية الشيقة التي قدمها الطلاب، وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين، مع أطيب تمنيات الحضور للطلاب المحتفى بهم بدوام التوفيق والتفوق.