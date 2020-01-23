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تعليم رفح يختتم المخيم الإعلامي الشتوي الرابع

23 كانون ثاني / يناير 2020 02:53

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غزة- الرأي

 اختتم قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم برفح مخيمها الشتوى الرابع  والذى جاء بعنوان  " إعلامي مؤثر .. وصاحب رسالة " حيث تمحورت كل لقاءاته حول كيفية أن يكون الطالب الإعلامي ليس صاحب قلم وكاميرا فقط، وإنما يجب أن يكون صاحب أثر وتأثير أينما تواجد وشارك، وكذلك لا يشارك في أي نشاط، بل يشارك في الأنشطة التي تتفق مع رسالته ومبادئه سواء الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية أو الإنسانية . وذلك ضمن  سلسلة مخيمات إعلامية على مدار السنوات الماضية، استهدفت المراسل المدرسي واللجان الإعلامية من الطلبة، هذا العام كان 

يذكر أن كل مدربي المخيم كانوا من التربية والتعليم بين مديري دوائر ورؤساء أقسام ومديري مدارس ومعلمين ومنسقي إعلام، وعلى رأسهم مدير التعليم الذي افتتح المخيم بلقاء معه واختتم بلقاء معه .

وقد اختتم المخيم بالأمس برحلتين منفصلتين للبنين والبنات لعدة أماكن علمية وإعلامية وترفيهية .

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