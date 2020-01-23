تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابط فحص المنحة القطرية شهر 1 2020 في قطاع غزة، لكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن أسمائهم التي ستشملهم المنحة القطرية لشهر يناير الحالي.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم ان كشف صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 1/2020 يشمل 70 ألف أسرة من بينها التي لم يصرف لها الشهر الماضي وكذلك كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.

وقالت في بيان لها أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية شيكات شؤون، علماً أنه سيتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

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