مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء... خطوات جادة لتجويد الخدمة

غزة- الرأي:

شيماء أبو عصر

قال مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد زقوت، أن المستشفى تواصل العمل بخطوات جادة لتجويد الخدمة المقدمة للمرضى، مشيرا الى أن الطواقم الطبية في قسم طوارئ الباطنة بالمجمع قدمت خدماتها لنحو 108 ألف حالة أي بمتوسط 9 آلاف حالة شهرياً كما اظهر التقرير الصادر عن المستشفى لعام 2019 والذي أظهر أن طواقم الباطنة قدمت خدماتها لأكثر من 10 الاف حالة في أقسام المبيت، أي بمتوسط 888 حالة شهريا.

وأشار د. زقوت أنه تم اجراء 983 حالة منظار هضمي (770 حالة منظار معدة و213 منظار قولون) كما وتم تطوير العمل في قسم القلب وخدمة القسطرة منذ البدء في برنامج البورد وتحقيق المزيد من النجاحات الطبية في هذا المجال.

وأضاف د. زقوت أن العمل بالبرنامج الثاني لزراعة الكلى شكل إضافة جديدة ونوعية لمرضى الفشل الكلوي، حيث تم خلاله اجراء 36 حالة زراعة حيث شهد هذا العام العدد الأكبر للعمليات منذ بدء البرنامج في يناير 2013 منوهاً الى ان إجمالي حالات زراعة الكلى بلغ 93 حالة زراعة.

وفي السياق استمرت اللجنة العلمية للباطنة في عقد النشاطات والدورات العلمية والتدريبية، والاهتمام بأطباء التدريب الإلزامي (الامتياز) ومشاركتهم الفعالة في العمل.