هنية: حماس قدمت ما هو مطلوب منها لإنجاح العملية الديمقراطية

ماليزيا- الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته قدمت ما هو مطلوب منها لإنجاح العملية الديمقراطية، وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة.

وقال هنية خلال لقائه العديد من القادة الماليزيين إن موقف حماس واضح بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في المؤسسات التشريعية في إطار ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الوحدة والشراكة.

وفي سياق آخر، جدد هنية رفضه القاطع لصفقة القرن الأمريكية التي تستهدف القضية وثوابتها الرئيسة، وعلى رأسها القدس وحق العودة.

والتقى هنية والوفد المرافق له اليوم الخميس رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف، في اليوم الثالث لزيارته لماليزيا، حيث ناقش هنية مع بن يوسف تطورات القضية الفلسطينية وتحديات المرحلة الراهنة، خاصة الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية أو ما يعرف بصفقة القرن.

وشرح هنية خلال اللقاء ما تتعرض له مدينة القدس من مؤامرات تهدف إلى تهويدها وتهجير المقدسيين منها، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا، مطالبًا الأمة بالوقوف إلى جانب أهلنا في القدس.

واستعرض هنية خلال لقائه مع رئيس البرلمان الماليزي التحديات التي تواجهها المؤسسة التشريعية الفلسطينية في القيام بواجبها الديمقراطي والوطني، والصعوبات التي تقف امام نواب الشعب الفلسطيني في ممارسة دورهم ومهامهم البرلمانية.

من جانبه أكّد رئيس البرلمان الماليزي على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية حشد الرأي العام الشعبي والرسمي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وناقش اللقاء مؤتمر “برلمانيون من أجل القدس” المزمع عقده في بداية شهر فبراير القادم، وضرورة حشد كل الطاقات لإنجاحه لما له من أهمية قصوى في ظل وجود صفقة القرن وتداعياتها على الساحة الفلسطينية.