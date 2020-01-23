الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير الشوبكي

الداخل المحتل- الرأي:

رفضت المحكمة "الإسرائيلية" العليا، الاستئناف الذي تقدّمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية، وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح، برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً) مجدداً أمام الّلجنة. وفق الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي مساء الخميس أن المحكمة العليا ادّعت أن قرار المحكمة المركزية يختلف عن الشروط التي يفرضها القانون للمثول أمام لجنة إطلاق السّراح، وأن القضية لا ترقى إلى مسألة قانونية مبدئية تسمح بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي الذي تقدّمت به الهيئة، مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، فتقدّمت الهيئة باستئناف على القرار بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019، علماً أنها كانت رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

والأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، اعتقل عام 2006، وحكم عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، ويعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون. وقال في آخر زيارة له بأنه "لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة".