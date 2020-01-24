بيكهام يحرز هدفا أسطوريا بقميص لوس أنجلوس

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى السابق، العديد من الأهداف التى تنسى فى تاريخ كرة القدم، وكان من أبرز الأهداف التى لا يمكن نسيانها من ذاكرة الساحرة المستديرة، هو الذى سجله قبل 10 سنوات بقميص لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى.

اقتنص بيكهام التعادل لفريقه الأمريكى من كانساس سيتي ويزاردز فى الوقت بدل الضائع بكرة سددها من بُعد 70 ياردة عن المرمى، ليحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم والنادى الأمريكى، حيث أن ذلك الهدف يعد من بين أفضل الأهداف فى تاريخ الساحرة المستديرة.