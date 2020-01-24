اليوم.. قرعة دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

يعلن اليوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بعد انتهاء مباريات دور الـ 32، وتأهل للدور ثمن النهائي كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وفياريال وغرناطة وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وتينيريفي وريال سرقسطة وأوساسونا وباداخوز ورايو فالكانو.

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه سالامنكا أحد أندية الدرجة الثالثة 3-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأخير، في إطار مباريات الدور 32 من منافسات بطولة كأس إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما حقق فريق برشلونة فوزًا قاتلاً على حساب نظيره إيبيزا أحد فرق الدوري الدرجة الثانية الإسباني 2-1، خلال من المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كان ميسيس"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن فوزها بحقوق نقل بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى، بداية من لقاء اونيونيستا سالامنكا مع ريال مدريد، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

قال الحساب الرسمى لقناة الرياضية السعودية، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،": حصريًا.. كأس ملك إسبانيا على القنوات الرياضية السعودية بدءًا من مباراة ريال مدريد وأونيونيستا".

وكانت السعودية قد استضافت مؤخرًا مواجهات السوبر الإسباني، التى شارك فيها أندية ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتوج الفريق الملكى بلقب البطولة.

وتلعب مسابقة ملك إسبانيا، هذا الموسم بنظام جديد، عن السنوات الماضية، بلعب جميع الأدوار حتى ربع النهائي، بنظام المباراة الواحدة، بدلا من نظام مباراتى الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أن برشلونة، صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس إسبانيا، برصيد 30 لقبا.