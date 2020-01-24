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ملخص وأهداف مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي

24 كانون ثاني / يناير 2020 06:46

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قاد النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، فريقه ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لتحقيق فوزا مثيرا على مضيفه فريق وولفرهامبتون، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "مولينيو"، فى ختام منافسات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي.

اهداف وولفرهامبتون ضد ليفربول

أنهى ليفربول الشوط الأول، متقدما بهدف سجله القائد جوردان هيندرسون، بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية أرنولد من ركلة ركنية.

وأهدر محمد صلاح، فرصة مؤكدة فى الدقيقة 18، لإضافة هدف الريدز الثانى، بعدما راوغ مدافعى وولفرهامبتون، ولكن كرته اصطدمت بأقدام اللاعبين.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة، بعد خروج النجم السنغالى ساديو مانى، بداعى الإصابة فى الدقيقة 33، ودخل بدلا منه اليابانى مينامينو، الذى يظهر للمرة الأولى مع الريدز فى الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه الشتاء الحالى من سالزبورج النمساوى.

وفى الشوط الثانى، نجح راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، فى الدقيقة 51، من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية أداما تراورى.

ولكن نجح النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، فى خطف هدف الفوز للريدز، فى الدقيقة 84، من مجهود فردى رائع، قبل أن يسدد على يمين باتريشيو حارس وولفرهامبتون. 

ترتيب الدوري الانجليزي

وعزز ليفربول، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن مانشستر ستي، صاحب المركز الثانى برصيد 51 نقطة، مع تبقى مباراة مؤجلة لرفاق محمد صلاح، مع فريق وست هام سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 فى المركز السابع.  

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