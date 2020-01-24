الـFBI نجح فى فك تشفير هاتف iPhone 11

كشفت وزارة العدل الأمريكية DOJ فى خطاب موجه إلى قاضٍ اتحادى هذا الأسبوع أن مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) استغرق شهرين تقريبًا لفك تشفير هاتف iPhone 11 يملكه ليف بارناس، وهو زميل سابق لمحامى دونالد ترامب، رودى جولياني.

ووفقا لموقع Gizmodo الأمريكى، سيثير قيام مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) بفك تشفير هاتف الأيفون الكثير من الجدل، بالنظر إلى أن كل من DOJ و FBI قد ضاعفا حملات الضغط وطلبا مساعدة شركة أبل لإلغاء تأمين أجهزتها والسماح لهما بالوصول للبيانات.

وفقًا لرسالة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، صادرت السلطات الفيدرالية هاتف الأيفون وبعض الأخرى بعد اعتقال بارناس فى أكتوبر، ولا يزالوا لدى الفيدراليين، لكن بارناس وافق لاحقًا على التعاون، وبدأ فريق الدفاع التابع له فى طلب الإذن للحصول على أى بيانات استخلصها مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأجهزة ومشاركتها مع محققى مجلس النواب.

وقال جوزيف أ. بوندى محامى بارناس إن وزارة العدل نجحت فى استخراج البيانات من جهاز iPhone 11 المعنى فى 3 ديسمبر 2019 ، لكنه ادعى عدم تسليم المستندات حتى عشية رأس السنة الجديدة.

رداً على قاضى المحكمة الجزئية ج. بول أوتكين ، كتبت وزارة العدل: "أولاً، رفض بارناس تقديم كلمة السر الخاصة بأجهزته، وهذا بالطبع من حقه، ولكنه تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالى قضاء حوالى شهرين فى فتح جهاز iPhone 11 ".

ورصدت وزارة العدل بعض التأخيرات الأخرى التى تعرض لها، مثل عدم قيام مستشار شركة بارناس بتوفير محرك أقراص ثابت لنقل المعلومات لأكثر من أسبوعين وعدم التمكن من تصفح محتوى الملفات، مما تطلب دعمًا تقنيًا من الحكومة، كما تقول الرسالة أيضًا أن جهود FBI لإلغاء تأمين الأجهزة الأخرى التابعة لـ "بارناس" مستمرة.