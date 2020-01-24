وكالة الرأي الفلسطينية قناة عبرية تكشف عن بنود خطيرة لـ "صفقة القرن " وكالة الرأي الفلسطينية يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وانخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية سمكة الإبرة قفزت من المياه.. واخترقت رقبة محمد وكالة الرأي الفلسطينية عثر على آلاف الدولارات.. والكاميرا توثق رد الفعل "العجيب" وكالة الرأي الفلسطينية بعد الحرائق والفيضانات.. عناكب مميتة تنتشر في أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية 7 أعراض لا تتجاهلها إذا تعرضت لإصابة فى الرأس وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البامية للسيطرة على مرض السكر والكوليسترول وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن تضخم العقد الليمفاوية وأعراضه؟ وكالة الرأي الفلسطينية الـFBI نجح فى فك تشفير هاتف iPhone 11
أخبار » عجائب وطرائف

عثر على آلاف الدولارات.. والكاميرا توثق رد الفعل "العجيب"

24 كانون ثاني / يناير 2020 07:06

1
1


وثقت كاميرا مراقبة رد فعل رجل أميركي، بعد عثوره على عشرات آلاف الدولارات داخل صندوق، تُرك على رصيف.

وفوجئ جورج كونداش بصندوق غريب متروك على رصيف بالقرب من جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك، ليكتشف عندما فتحه أنه مليء بالمال.

وكان رجال أمن مسلحين يفرغون الأموال الموجودة في جهاز الصرف الآلي، عندما نسي أحدهم الصندوق في الشارع.

وقرر كونداش حمل الصندوق وأخذه إلى سيارته والابتعاد عن المكان، حسب ما أظهرت الكاميرا، إلا أنها لم توثق محطته التالية.

ولكن تبين أن الرجل حمل النقود، وتوجه بها إلى جهة ائتمانية رسمية في ويستلاند بولاية ميشيغان، حيث سلمها للعاملين هناك.

وقال كونداش لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي إن إن": "دخلت إلى المكان وقلت للعاملين (هل هناك مكافأة مقابل العثور على 40 ألف دولار؟)، ووضعت الأموال على المنضدة، بينما ظهرت علامات الذهول على وجوه العاملين".

وقال مسؤول في البنك الذي يعود له جهاز الصرف الآلي، إنه في حال لم يسلم كونداش النقود، فإنه كان سيتصل بالشرطة ويبلغها برقم سيارته الذي ظهر في تسجيل المراقبة، لافتا إلى أنه تم تقديم مكافأة للرجل الشهم، دون أن يكشف عن قيمة المبلغ

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟