وكالة الرأي الفلسطينية قناة عبرية تكشف عن بنود خطيرة لـ "صفقة القرن " وكالة الرأي الفلسطينية يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وانخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية سمكة الإبرة قفزت من المياه.. واخترقت رقبة محمد وكالة الرأي الفلسطينية عثر على آلاف الدولارات.. والكاميرا توثق رد الفعل "العجيب" وكالة الرأي الفلسطينية بعد الحرائق والفيضانات.. عناكب مميتة تنتشر في أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية 7 أعراض لا تتجاهلها إذا تعرضت لإصابة فى الرأس وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البامية للسيطرة على مرض السكر والكوليسترول وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن تضخم العقد الليمفاوية وأعراضه؟ وكالة الرأي الفلسطينية الـFBI نجح فى فك تشفير هاتف iPhone 11
أخبار » الأخبار العبرية

قناة عبرية تكشف عن بنود خطيرة لـ "صفقة القرن "

24 كانون ثاني / يناير 2020 07:19

1
1

كشفت "القناة 12" العبرية مساء اليوم الخميس، عن بنود خطيرة لما يسمى بـ"صفقة القرن" والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال 24 ساعة القادمة وفق ما أعلنته واشنطن.

أولى هذه المبادئ التي كشفت عنها القناة هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس المحتلة.

ووفق القناة العبرية، فإن بنود الصفقة تشمل أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة (C)، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب.

وفي قضية خطيرة أيضا تمس الملايين من الشعب الفلسطيني المهجّر من أرضه قسرا فإن ووفق الصفقة فلا تعويض للاجئين الفلسطينيين كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟